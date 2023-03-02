Haluk Levent'ten depremzede öğrencilere burs desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Haluk Levent'te başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden başlattığı yardım çalışmalarını ara vermeden sürdüyor. Twitter'dan sık sık yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımları yapan ünlü sanatçı son olarak depremden etkilenen üniversite öğrencilerine burs vereceklerini duyurdu.



Haluk Levent yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin lir burs verme kararı aldık.”