Halit Ergenç Ve Meryem Uzerli'li İmroz'da Bahar'dan İlk Kareler Geldi!

Türk televizyon tarihinin en büyük yapımlarından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan karakterleriyle hafızalarımıza kazınan efsane kadro sinema perdesi için yeniden bir araya geldi. Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği projede çekimlerin tamamlanmasının ardından vizyon için son dönemece girildi. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi yıllar sonra aynı projede buluşturan çekimleri Gökçeada'da tamamlanan İmroz'da Bahar filminin oyuncuları afiş çekimi için bir araya geldi.

Sky Film İmzalı Dev Projede Geri Sayım

Ödüllü yönetmenlerin estetik vizyonuyla hazırlanan ve prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken yapım beyaz perdede görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Sky Film'in üstlendiği yönetmen ve senaristliğini Özcan Alper'in yaptığı İmroz'da Bahar filmi için geri sayım başladı. Çekimleri Gökçeada'da tamamlanan filmin oyuncuları afiş çekiminde bir araya geldi. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin katıldığı çekimde filmin atmosferini yansıtan özel kareler objektiflere yansıdı. 2 ünlü oyuncu filmin görsel dünyasını tamamlayacak afiş çalışması için buluştu.

Gökçeada'nın Büyülü Atmosferinde Bir İkinci Şans Hikayesi

Sadece oyuncu kadrosuyla değil geçtiği lokasyonun mistik dokusuyla da izleyiciyi cezbedecek olan film kalplere dokunacak dramatik bir aşk öyküsünü merkezine alıyor. Doğası tarihi ve kültür yapısı ile öne çıkan Gökçeada'nın etkileyici ambiyansında geçen film adada yolları kesişen iki farklı hayatın hikayesini merkezine alıyor. Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bu iki karakter hayatın onlara sunduğu ikinci bir şans ihtimali etrafında yeniden şekillenen bir yolculuğa çıkıyor.

İmroz'un Baharında Aşk Yeniden Mümkün mü?

Özcan Alper'in uluslararası festivallerden ödüllerle dönen derin sinematografik anlatımı bu filmde de kendini hissettirecek. Sinema kulislerinde şimdiden büyük yankı uyandıran yapım İmroz'un baharında aşk yeniden mümkün mü? sorusunu izleyiciye yönelten film; güçlü oyuncu kadrosu etkileyici hikayesi ve Özcan Alper'in kendine özgü sinema diliyle şimdiden yılın en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yıllar sonra iki dev ismi beyaz perdede yan yana görecek olan sinemaseverler şimdiden vizyon tarihini sabırsızlıkla beklemeye başladı.