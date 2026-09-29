Halef'in Başrolleri İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın Riyad Çıkarması Başlıyor!

Halef dizisinin başrolleri İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz Disney Plus'ın Riyad'daki açılış etkinliğine katılmak üzere Suudi Arabistan'a uçuyor.

Halef'in Başrolleri İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın Riyad Çıkarması Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 10:29

NOW ekranlarının merakla beklenen ve şimdiden büyük yankı uyandıran Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncuları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz uluslararası arenada gurur verici bir buluşma için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçuyor. Most Production'ın kurucusu ve patronu Gül Oğuz'un da eşlik edeceği iki başarılı oyuncu dünya devi platform Disney Plus'ın özel etkinliğinde boy gösterecek.

Açılış Dizisi Olarak Büyük Onur

Yarışmacıların ve küresel sinema dünyasının buluşacağı görkemli gecede ülkemizi gururla temsil edecek olan İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz etkinlik kapsamında özel bir söyleşiye de imza atacak.

Platformun ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan Halef için gecenin ayrı bir önemi bulunuyor. Edinilen bilgilere göre dizinin ilk sezonunun tamamı platforma yüklenecek ve merakla beklenen 2. sezonu ise Türkiye ile aynı anda global izleyiciyle buluşacak. Riyad'daki yoğun ve heyecan dolu temasların ardından Halef ekibinin çarşamba günü İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Türk dizilerinin uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha gözler önüne serecek bu çıkarma magazin kulislerinde şimdiden geniş yankı uyandırdı.

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