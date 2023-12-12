Hakem Halil Umut Meler'e çirkin saldırı! Tepki yağıyor!

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıda bulundu. Olayın ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Koca'nın emniyet güçleri gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü ve tedavinin ardından gözaltına alınacağını açıkladı. Aynı zamanda, K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hakeme yapılan saldırıyla ilgili olarak gözaltına alındığı ifade edildi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı akabinde sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darp ettikleri olaya ilişkin olarak, tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve bu kişiler hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Olaylarda eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş gözaltına alınmış, hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyor, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez.