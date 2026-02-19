Hakan Taşıyan’dan Sevenlerine Güzel Haber: "İyiyim"

Hakan Taşıyan kalp krizi mi geçirdi? Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu ve hastaneden paylaştığı "İyiyim" mesajının detayları haberimizde...

Hakan Taşıyan’dan Sevenlerine Güzel Haber:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2026 12:02

Geçtiğimiz ay hakkında çıkan "kalp krizi geçirdi" iddialarıyla hayranlarını korkutan usta sanatçı Hakan Taşıyan, sessizliğini bozdu. 2021 yılında geçirdiği zorlu karaciğer ve böbrek nakli operasyonlarının ardından sağlığına titizlikle dikkat eden Taşıyan, son sağlık durumuyla ilgili ilk kareyi paylaştı.

Neler Olmuştu?

28 Ocak’ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Taşıyan’ın sağlık durumunun kritik olduğu ve kalp krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Ancak menajeri Hüseyin Canayaz jet hızıyla bir açıklama yaparak iddialara nokta koymuştu:

"Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar kontrol altında tuttular."

Sosyal Medyadan İlk Kare

Hastaneden taburcu olduktan sonra bir süre dinlenmeye çekilen Hakan Taşıyan, bugün sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine şu kısa ve öz mesajı iletti:

"İyiyim."

Taşıyan’ın paylaştığı fotoğrafta moralinin yerinde olduğu görülürken, paylaşımın altına binlerce "Geçmiş olsun" ve "Dualarımız seninle" yorumu yağdı.

Organ Nakli Sonrası Hassas Süreç

2021 yılındaki operasyonlarından bu yana sağlığına kavuşan ancak bağışıklık sistemi ve organ uyumu nedeniyle rutin kontrollerini aksatmayan sanatçının, yaşadığı sırt ağrısının da bu kontrol süreci kapsamında ciddiye alındığı öğrenildi.

