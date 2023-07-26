Advert

Hafsanur Sancaktutan'ın sokak tarzı gündem oldu! "Üstü kısa kalmış"

‘Ya Çok Seversen’de başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan geçen hafta sonu bir dergi çekimi için Paris'e gitti. Ünlü oyuncu, Paris'ten paylaştığı iddialı pozlarla gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'ın sokak tarzı gündem oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-26 17:07

Son Yaz dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan ve kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Ya Çok Seversen dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile birlikte ekranlarda yer alıyor. Son olarak dizi setindeki öpüşme sahnesiyle dikkat çeken genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Paris'e keyifli bir tatil yapmak için gitti.

Paris'in romantik atmosferinde 24 saatini değerlendiren Hafsanur Sancaktutan, sokaklarda gezerken bol bol fotoğraf çektirdi. Kendine has cesur tarzı ve stil sahibi görünümüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, özellikle üzerindeki bluzun yarım görüntüsüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sancaktutan'ın giydiği bluzun yarım görüntüsü, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu tarzın cesur ve şık olduğunu belirtirken, bazıları ise espriyle "Kumaşa para mı yetmedi?" veya "Üstü yarım kalmış" gibi esprili yorumlar yaparak konuya ilgi gösterdi.

Genç oyuncunun paylaştığı özel pozlar ve Paris'te geçirdiği keyifli anlar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarında aktif olan Hafsanur Sancaktutan, tatil anlarını hayranlarıyla paylaşarak onlarla samimi bir iletişim kuruyor.

Son dönemde başarılı performansları ve dikkat çeken tarzıyla adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tatili, kendisi için hem dinlenme hem de yeni deneyimler yaşama fırsatı oldu. Güzel oyuncunun, Ya Çok Seversen dizisindeki başarılı performansı ve gelecek projeleri de hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Ceyda Düvenci pembe mayosuyla güneş banyosu yaptı Ceyda Düvenci pembe mayosuyla güneş banyosu yaptı
Fahriye Evcen'in fit hali göz kamaştırdı Fahriye Evcen'in fit hali göz kamaştırdı
Fahriye Evcen'in fit hali göz kamaştırdı Fahriye Evcen'in fit hali göz kamaştırdı
Berrak Tüzünataç'ın yaz stili Berrak Tüzünataç'ın yaz stili
Özgü Namal'dan zafer işaretli poz! Özgü Namal'dan zafer işaretli poz!
Fulya Zenginer isyan etti: Reziller! Fulya Zenginer isyan etti: Reziller!
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
  • 25-07-2023 21:38

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!