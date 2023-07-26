Hafsanur Sancaktutan'ın sokak tarzı gündem oldu! "Üstü kısa kalmış"

Son Yaz dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan ve kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Ya Çok Seversen dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile birlikte ekranlarda yer alıyor. Son olarak dizi setindeki öpüşme sahnesiyle dikkat çeken genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Paris'e keyifli bir tatil yapmak için gitti.

Paris'in romantik atmosferinde 24 saatini değerlendiren Hafsanur Sancaktutan, sokaklarda gezerken bol bol fotoğraf çektirdi. Kendine has cesur tarzı ve stil sahibi görünümüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, özellikle üzerindeki bluzun yarım görüntüsüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sancaktutan'ın giydiği bluzun yarım görüntüsü, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu tarzın cesur ve şık olduğunu belirtirken, bazıları ise espriyle "Kumaşa para mı yetmedi?" veya "Üstü yarım kalmış" gibi esprili yorumlar yaparak konuya ilgi gösterdi.

Genç oyuncunun paylaştığı özel pozlar ve Paris'te geçirdiği keyifli anlar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarında aktif olan Hafsanur Sancaktutan, tatil anlarını hayranlarıyla paylaşarak onlarla samimi bir iletişim kuruyor.

Son dönemde başarılı performansları ve dikkat çeken tarzıyla adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tatili, kendisi için hem dinlenme hem de yeni deneyimler yaşama fırsatı oldu. Güzel oyuncunun, Ya Çok Seversen dizisindeki başarılı performansı ve gelecek projeleri de hayranları tarafından merakla bekleniyor.