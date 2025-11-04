Hafsanur Sancaktutan'dan İlişki İtirafı: "Kıskanç Biri Değilim Dersem Yalan Söylerim"

Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile uzun süredir aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, kıskançlık konusuna samimi bir şekilde değindi ve bu duygunun ilişkideki yerini yorumladı. Sancaktutan'ın bu açık sözlü itirafı, magazin gündeminde hızla yer buldu.

Kıskançlık İtirafı Gündem Oldu

Uzun zamandır Kubilay Aka ile birlikte olan Hafsanur Sancaktutan, ilişkisi hakkında konuşurken kıskanç biri olduğunu itiraf etti. Sancaktutan, bu duyguyu gizlemek yerine dürüstçe dile getirdi. Oyuncunun bu konudaki sözleri, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Hafsanur Sancaktutan, kıskançlık konusundaki görüşlerini şu ifadelerle açıkladı:

"Ben 'Kıskanç biri değilim' dersem yalan söylüyor olurum. Herkeste olan bir şey..."

"Kıskançlık Güzel Bir Şey Aslında"

Sancaktutan, kıskançlık duygusunu tamamen olumsuz bir his olarak görmediğini belirtti. Bu duygunun, ilişkinin dinamikleri açısından olumlu yönlerinin de bulunduğunu savundu. Oyuncu, kıskançlığın nasıl yaşanması gerektiğine dair de bir sınır çizdi.

Hafsanur Sancaktutan, sözlerine şöyle devam etti: "Kıskançlık güzel bir şey aslında. Karşı tarafa zarar vermeden, birbirimizin özgürlüğünü kısıtlamadan." Bu yorum, oyuncunun ilişkideki dengeye önem verdiğini gösteriyor. Sancaktutan, her ne kadar kıskanç olduğunu kabul etse de, bunun sağlıklı sınırlar içinde kalması gerektiğini vurguluyor. Kubilay Aka ile olan ilişkilerinde de bu dengenin korunduğu anlaşılıyor. Oyuncunun bu sözleri, ilişki uzmanları tarafından da yorumlanabilecek bir detay olarak öne çıktı.