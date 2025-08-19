Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Aileyle Buluştu

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile sevgilisi Kubilay Aka, ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, bu kez aile arasında düzenlenen özel bir davette görüntülendi. Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan’ın nişanına sevgilisiyle birlikte katıldı.

Nişanda Horon Keyfi

Törende oldukça neşeli görünen Hafsanur Sancaktutan, ilk olarak tek başına horon oynadı. Kısa süre sonra sevgilisi Kubilay Aka da piste çıkarak ona eşlik etti. Çiftin karşılıklı oynadığı anlar davetlilerin ilgisini çekti. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken ikili, hem ailelerini hem de sevenlerini mutlu etti.

İlişkileri Sorunsuz Devam Ediyor

Birlikteliklerini gözlerden uzak ama sağlam adımlarla sürdüren Sancaktutan ve Aka, sık sık birlikte tatil yaparak keyifli anlar yaşıyor. Nişanda verdikleri samimi görüntüler, ilişkilerinin uyumlu şekilde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Çiftin nişanda karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hayranları, ikilinin uyumuna övgü yağdırdı. Çoğu takipçi, “Çok yakışıyorlar” ve “Enerjileri birbirine çok uyuyor” yorumları yaptı.