Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Hastanede Görüntülendi: Ünlü Oyuncunun Parmağı Kesildi!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde Maslak'taki özel bir hastanenin girişinde objektiflere yansıdı. Çiftin telaşlı halleri dikkat çekerken, Aka durumu açıklığa kavuşturdu. Hastaneye gelme sebeplerinin Hafsanur Sancaktutan'ın kesilen parmağı olduğunu söyledi.

Kubilay Aka: "Biraz Telaşlıyım, Dikiş Atıyorlar"

Kubilay Aka, hastane girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın elini kestiğini belirterek, yaşadığı telaşı dile getirdi. Aka, "Biraz telaşlıyım. Hafsa, elini kesti. Onun için hastaneye geldik. Şu anda dikiş atıyorlar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, çiftin hastanede bulunma nedenini ortaya koydu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrılan Hafsanur Sancaktutan ise çıkışta kısa bir açıklama yaparak sevenlerinin içini rahatlattı. "İyiyim, bir problem yok" diyen Sancaktutan, sadece parmağını kestiği için burada bulunduklarını belirtti. Açıklamaların ardından ünlü çift, araçlarına binerek hızla hastaneden ayrıldı.