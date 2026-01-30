Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor?

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı? Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi Kubilay Aka ile olan fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. İşte sosyal medyadaki o detayın perde arkası...

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor?
Yayın Tarihi : 30-01-2026 10:58

Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıl başlayan ve doludizgin devam eden aşkın üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyor.

Fotoğraflar Gitti, Takipler Kaldı!

İlişkilerini genellikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ünlü çiftten ilk hamle Hafsanur Sancaktutan’dan geldi. Güzel oyuncunun bu hareketi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi:

  • Hafsanur'dan Temizlik: Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile olan tüm romantik karelerini Instagram hesabından tek kalemde sildi.

  • Kubilay Sessiz: İnci Taneleri dizisindeki 'Cihan' karakteriyle beğeni toplayan Kubilay Aka ise henüz bir silme işlemi yapmadı; fotoğraflar profilinde durmaya devam ediyor.

  • Takip Devam Ediyor: Ayrılık iddialarını zayıflatan tek detay ise ikilinin sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ediyor oluşu.

Sessizlik Korunuyor

Daha önce birbirlerine yaptıkları duygusal doğum günü paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden ikiliden, konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hayranları bu durumu "küçük bir tartışma" olarak yorumlasa da, fotoğrafların silinmesi genellikle magazin dünyasında yol ayrımının ilk sinyali olarak kabul ediliyor.

