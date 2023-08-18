Hafsanur Sancaktutan söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı…

Heyecanın yüksek olduğu dün geceki bölümde Ateş Leyla’ya duygularını söyleyip ona ‘sevgilim ol’ dedikten sonra ikili bu durumu evdekilerden bir süre saklamaya karar verdi. Eve dönen Leyla karşısında Füsun’u buldu. Her şeyi Ateş’e anlatmakla tehdit eden Füsun Leyla’dan onunla çalışması ve ona Ateş’in aleyhinde olacak bilgiler vermesini istedi. Basket maçına çıkmaktan çekinen Aydos’u Ateş kendi çocukluğunu anlatarak ikna etti. Her fırsatta yan yana gelmeye çalışan Ateş ve Leyla, Aydos’un maçının ardından baş başa vakit geçirdi. Ateş Leyla’ya onu daha yakından tanımak istediğini söyledi. Tasarım okuluna giden Füsun Ateş’in söyledikleri karşısında deliye döndü. Bir tarafta sevdiği adam diğer tarafta Füsun ve Yakup arasında kalan Leyla içine düştüğü durumdan dolayı kendini köşeye sıkışmış hissederek Meryem ile dertleşti. Akşam Ateş ve çocuklarla bahçede film izleyen Leyla, Füsun’un eve gelmesiyle iyice köşeye sıkıştı ve Füsun’un teklifini kabul etti. Füsun Leyla’dan Ateş’in çocukları yatılı okula göndermek istediğine dair bir kanıt getirmesini istedi. Çocuklar Ateş’in evde kalması için ona yeni bir oda hazırladı. Hastanede yaşatmak için uğraştığı adamın kendine geldiğini öğrenen Leyla, hastaneye koştu. Eve döndüğünde Onur Leyla’ya beraber kaçmayı teklif etti. Ateş Leyla’ya ona haber vermeden ortadan kaybolduğu için sitem etti. Jülide Arcalı adına yapılan geceye hazırlıklar sürerken Ateş’in yanına giden Leyla kendini affettirmeyi başardı. Defile esnasında Yakup bahçede polise Leyla’yı ihbar ediyormuş gibi yaparak Onur’un defilenin olduğu yere gitmesini sağladı. Ateş defile çıkışı röportaj yaptığı esnada Leyla’nın sevgilisi olduğunu açıklarken oraya gelen Onur’u polisler yakalayıp götürdü.

Hafsanur Sancaktutan bölümde söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı…

Dizide Leyla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, dün gece yayınlanan 7’nci bölümde bir karadeniz şarkısı söyledi. Ateş’le parkta dolaştıkları esnada şarkı söyleyen bir grubun arasına karışan Leyla, ‘Oy Oy Sevduğum’ şarkısına eşlik etti. O sahne için öncesinde prova yapan Sancaktutan’ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşarı, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...