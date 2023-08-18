Advert

Hafsanur Sancaktutan söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı…

Kanal D’nin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Ya Çok Seversen’ dün gece 7’nci bölümü yayınlandı. Romantik ve heyecan yaratan sahnelerin hakim olduğu bölüme izleyicilerden övgüler yağdı. Dizi ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dün akşamki bölüm sırasında İtalya, İspanya, Hırvatistan, Peru, Belarus, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Türkiye’de sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer alan Ya Çok Seversen’e 2 saatte 5 milyon paylaşım yapıldı.

Hafsanur Sancaktutan söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-08-2023 14:11

Heyecanın yüksek olduğu dün geceki bölümde Ateş Leyla’ya duygularını söyleyip ona ‘sevgilim ol’ dedikten sonra ikili bu durumu evdekilerden bir süre saklamaya karar verdi. Eve dönen Leyla karşısında Füsun’u buldu. Her şeyi Ateş’e anlatmakla tehdit eden Füsun Leyla’dan onunla çalışması ve ona Ateş’in aleyhinde olacak bilgiler vermesini istedi. Basket maçına çıkmaktan çekinen Aydos’u Ateş kendi çocukluğunu anlatarak ikna etti. Her fırsatta yan yana gelmeye çalışan Ateş ve Leyla, Aydos’un maçının ardından baş başa vakit geçirdi. Ateş Leyla’ya onu daha yakından tanımak istediğini söyledi. Tasarım okuluna giden Füsun Ateş’in söyledikleri karşısında deliye döndü. Bir tarafta sevdiği adam diğer tarafta Füsun ve Yakup arasında kalan Leyla içine düştüğü durumdan dolayı kendini köşeye sıkışmış hissederek Meryem ile dertleşti. Akşam Ateş ve çocuklarla bahçede film izleyen Leyla, Füsun’un eve gelmesiyle iyice köşeye sıkıştı ve Füsun’un teklifini kabul etti. Füsun Leyla’dan Ateş’in çocukları yatılı okula göndermek istediğine dair bir kanıt getirmesini istedi. Çocuklar Ateş’in evde kalması için ona yeni bir oda hazırladı. Hastanede yaşatmak için uğraştığı adamın kendine geldiğini öğrenen Leyla, hastaneye koştu. Eve döndüğünde Onur Leyla’ya beraber kaçmayı teklif etti. Ateş Leyla’ya ona haber vermeden ortadan kaybolduğu için sitem etti. Jülide Arcalı adına yapılan geceye hazırlıklar sürerken Ateş’in yanına giden Leyla kendini affettirmeyi başardı. Defile esnasında Yakup bahçede polise Leyla’yı ihbar ediyormuş gibi yaparak Onur’un defilenin olduğu yere gitmesini sağladı. Ateş defile çıkışı röportaj yaptığı esnada Leyla’nın sevgilisi olduğunu açıklarken oraya gelen Onur’u polisler yakalayıp götürdü.

Hafsanur Sancaktutan bölümde söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı…

Dizide Leyla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, dün gece yayınlanan 7’nci bölümde bir karadeniz şarkısı söyledi. Ateş’le parkta dolaştıkları esnada şarkı söyleyen bir grubun arasına karışan Leyla, ‘Oy Oy Sevduğum’ şarkısına eşlik etti. O sahne için öncesinde prova yapan Sancaktutan’ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

 

 

 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşarı, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

 

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...

Benzer Haberler
Dönence'den duygu yüklü bir bölüm Dönence'den duygu yüklü bir bölüm
İbrahim Çelikkol ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi İbrahim Çelikkol ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi
Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu
Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarı esiyor… Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarı esiyor…
Yabani'nin ilk tanıtımı yayınlandı Yabani'nin ilk tanıtımı yayınlandı
Hilal Altınbilek'in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu olay oldu: Hilal Altınbilek'in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu olay oldu: "Anlamadım çok fazla"
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli