Hafsanur Sancaktutan: 'Seti çok özledim'

Başrolünde yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi 'Ya Çok Seversen' ile yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, yoğun set takviminden önce bir mola vermek amacıyla İtalya'nın Sicilya Adası'na gitti.



Tatil köyünde dinlenen genç oyuncu, pembe bikinisiyle arkadaşına verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaşımını ihmal etmedi. Ancak, Sancaktutan kendisine sunulan tatil keyfinden birazcık fazlasıyla doyduğunu ifade ederek, "Bu kadar tatil yeter. Seti özledim" dedi.

Yakın zamanda gösterime girecek olan 'Ya Çok Seversen' dizisi, izleyicilere duygu dolu bir aşk hikayesi sunmayı amaçlıyor. Hafsanur Sancaktutan ise başarılı performansıyla dikkat çeken ve genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor.

İtalya'da geçirdiği tatilden dinlenmiş ve yenilenmiş bir şekilde dönecek olan Sancaktutan, şimdi dizinin çekimlerine odaklanmış durumda. Hem kendisi için heyecan verici bir proje olan 'Ya Çok Seversen' dizisine olan özlemi, setteki ekip arkadaşlarıyla bir araya gelme isteği ve izleyicileriyle buluşma heyecanıyla dolu olduğunu ifade etti.

Hayranları, Hafsanur Sancaktutan'ın yeni dizisindeki performansını merakla beklerken, genç yetenek de kariyerine başarılı adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Oyuncunun tatil dönüşü yeniden sette olması, yakında izleyicilerin ekranlarına diziyle birlikte dönmesi anlamına geliyor.