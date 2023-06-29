  • 29 HAZİRAN Perşembe 11:08
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Hafsanur Sancaktutan: 'Seti çok özledim'

Kanal D'nin 6 Temmuz'da ekrana merhaba diyecek yeni dizisi 'Ya Çok Seversen'in başrolündeki Hafsanur Sancaktutan, yoğun set takvimi öncesi İtalya'ya gitti. Sicilya Adası'ndaki bir tatil köyünde dinlenen oyuncu pembe bikinisiyle arkadaşına verdiği pozları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Hafsanur Sancaktutan "Bu kadar tatil yeter. Seti özledim" dedi.

Hafsanur Sancaktutan: 'Seti çok özledim'
Yayın Tarihi : 2023-06-29 08:39

Başrolünde yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi 'Ya Çok Seversen' ile yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, yoğun set takviminden önce bir mola vermek amacıyla İtalya'nın Sicilya Adası'na gitti.

Tatil köyünde dinlenen genç oyuncu, pembe bikinisiyle arkadaşına verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaşımını ihmal etmedi. Ancak, Sancaktutan kendisine sunulan tatil keyfinden birazcık fazlasıyla doyduğunu ifade ederek, "Bu kadar tatil yeter. Seti özledim" dedi.

Yakın zamanda gösterime girecek olan 'Ya Çok Seversen' dizisi, izleyicilere duygu dolu bir aşk hikayesi sunmayı amaçlıyor. Hafsanur Sancaktutan ise başarılı performansıyla dikkat çeken ve genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor.

İtalya'da geçirdiği tatilden dinlenmiş ve yenilenmiş bir şekilde dönecek olan Sancaktutan, şimdi dizinin çekimlerine odaklanmış durumda. Hem kendisi için heyecan verici bir proje olan 'Ya Çok Seversen' dizisine olan özlemi, setteki ekip arkadaşlarıyla bir araya gelme isteği ve izleyicileriyle buluşma heyecanıyla dolu olduğunu ifade etti.

Hayranları, Hafsanur Sancaktutan'ın yeni dizisindeki performansını merakla beklerken, genç yetenek de kariyerine başarılı adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Oyuncunun tatil dönüşü yeniden sette olması, yakında izleyicilerin ekranlarına diziyle birlikte dönmesi anlamına geliyor. 

Benzer Haberler
Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasına cevap verdi! Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evleneceği iddiasına cevap verdi!
Bikiniyle bahçe sulayan Burcu Özberk: Bikiniyle bahçe sulayan Burcu Özberk: "Tatiller hep güzeldir"
Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek! Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
Selen Görgüzel, Bodrum'da! Plajı yaktı geçti Selen Görgüzel, Bodrum'da! Plajı yaktı geçti
Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi! Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?