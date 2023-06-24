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Hadise'ye plajda önlem! Denize girmedi, perdeler kapalı oturdu

Bir derginin daveti için soluğu Bodrum’da alan Hadise Açıkgöz, otelin kabanasında güneşlendi. Denize girmeyen şarkıcının hotelin beach’inden ayrıldığı sırada elini beline atan erkek arkadaşının bu hali objektiflere yansıdı.

Hadise'ye plajda önlem! Denize girmedi, perdeler kapalı oturdu
Yayın Tarihi : 2023-06-24 07:56

Hadise Açıkgöz, Bodrum'da düzenlenen bir etkinlik için davet aldı ve soluğu bu güzel tatil beldesinde aldı. Ünlü şarkıcı, konakladığı otelin özel kabanasında güneşlenirken objektiflere yakalandı. 

Hadise, Bodrum'un muhteşem plajlarında denize girmek yerine, güneşin tadını otelin beach alanında çıkarmayı tercih etti. Deniz keyfi yapmaktan ziyade bronzlaşmaya odaklanan ünlü şarkıcı, kabanasında rahat bir şekilde uzanırken objektiflere yakalandı. 

Denize girmeyen şarkıcının hotelin beach’inden ayrıldığı sırada elini beline atan erkek arkadaşının bu hali objektiflere böyle yansıdı.
 

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