Hadise’nin Dansı Olay Yarattı! Engin Polat’tan Sert Sözler

Hadise’nin İzmir’deki festivalde sergilediği dans sosyal medyada tartışma yarattı. Engin Polat’ın sert sözleri üzerine Hadise hayranları da tepki gösterdi.

Hadise’nin Dansı Olay Yarattı! Engin Polat’tan Sert Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 12:21

Hadise İzmir’de düzenlenen Geon Festival’de sahne aldı ama gecenin ardından en çok konuşulan konu yine dansı oldu! Şarkıları ve sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcının kapanış performansındaki hareketleri sosyal medyada tartışma yarattı. X kullanıcıları ikiye bölünürken eleştirilere katılan isimlerden biri de Engin Polat oldu.

Hadise’nin Dansı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Festivalde hayranlarıyla buluşan Hadise sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. Gecenin kapanışında sergilediği dans ise konserin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Performansın bazı bölümleri X’te tekrar tekrar paylaşıldı ve kullanıcılar arasında hararetli bir tartışma başladı.

Hadise’nin dansını beğenmeyenler yorumlarında oldukça sert ifadeler kullandı. Bazı kullanıcılar hareketleri eleştirirken bazıları da performansı anlamakta zorlandıklarını dile getirdi. Böylece şarkıcının sahne gösterisi konserin önüne geçen bir sosyal medya gündemine dönüştü.

Engin Polat’tan Dikkat Çeken Yorum

Hadise’nin dansına tepki gösterenler arasında Engin Polat da vardı. Polat söz konusu görüntüleri paylaşarak, “Rezillik bunları görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu çıkış tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

Ancak Polat’ın paylaşımı da herkes tarafından desteklenmedi. Hadise’nin hayranları sosyal medya üzerinden Polat’a yanıt vererek şarkıcıya sahip çıktı. Bazı kullanıcılar eleştirinin dozunu sorgularken bazıları da Polat’ın sözlerine tepki gösterdi.

Tartışma Karşılıklı Yorumlarla Büyüdü

Bir yanda Hadise’nin dansını eleştirenler diğer yanda sanatçıyı savunan hayranları vardı. Sosyal medyada giderek büyüyen tartışma sahne performansları ve sanatçıların özgürce kendilerini ifade etmesi konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan Hadise 41’inci yaşını da yakın arkadaşlarıyla Etiler’de düzenlenen bir partiyle kutladı. Leopar desenli kıyafeti ve dikkat çeken tarzıyla doğum gününden görüntüler paylaşan şarkıcı yoğun gündemine rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam etti.

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