Hadise'den tatil fotoğrafları geldi!

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Hadise, özgür ve enerjik havasıyla hayranlarını coşturuyor. En son tatilde çektiği pozları "Yaz günü" notuyla paylaşan Hadise, yazın enerjisiyle bütünleşen bir görüntü sergiledi.

Paylaşımlarında sıkça doğal güzelliğini ön plana çıkaran Hadise, plajda çekilen fotoğraflarıyla adeta yazın ruhunu yansıtıyor. Renkli bikini ve mayo tercihleriyle yazın canlılığını üzerinde taşıyan şarkıcı, fit vücuduyla da dikkat çekiyor.

Hadise'nin tatildeki fotoğraflarında güneşin altında keyif yaparken, gülümseyen yüzü ve pozitif enerjisi hayranlarını etkiliyor. Tatilde doğanın içinde vakit geçirerek huzur bulan şarkıcı, fotoğraflarında da bu dinginliği ve mutluluğu yansıtmayı başarıyor.