Hadise'den Olay Yaratacak Aşk İtirafı: "Yaşadım"

Hadise'nin merakla beklenen yeni albümü "H." çıktı. Tüm müzik platformlarında yerini alacak olan albüm için ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam bir lansman düzenledi. Lansmanda Hadise'yi yakın dostları yalnız bırakmadı. Geceye Murat Boz, Yıldız Tilbe, Kerem Bürsin, Eda Ece gibi pek çok sayıda ünlü isim katıldı.

Beyazlar İçinde Büyüledi

Hadise'nin bu gece için tercihi beyaz bir elbise oldu. Beyaz, dantel güpürlü bir elbiseyle tanıtım gecesine katılan Hadise'nin tarzı beğeni topladı. Güzelliğiyle her dönem konuşulan Hadise kıyafet seçimleriyle de magazin gündeminden düşmüyor.

"İlk Görüşte Aşka İnanırım"

Ünlü pop şarkıcısı tanıtım gecesi öncesi magazin muhabirleriyle de bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen Hadise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fakat magazinciler bu kez Hadise'yi zorlayacak bir konu seçti: "Aşk."

"Hadise'nin yanına nasıl birisi yakışır?" sorusuna güzel şarkıcı, "Bence bu konularla ilgili ben çok bir şey söyleyemem. Çünkü aşk bence öyle bir şey değil. Şöyle birisi olsun, şöyle bir şeyi olsun gibi bir durum yok. Ama şunu söyleyebilirim; Ben kim olduğunu bildiğim, beni anlayabilen bir insan isterim yanımda. Ama bunun dışında bu konuyla ilgili bence ne söylersek boş. Aşk öyle bir şey değil. Bakın herkes gülüyor şu anda." cevabını verdi.

Bunun üzerine magazin gazetecileri Hadise'ye "İlk görüşte aşka inanır mısınız?" diye sordu. Bu soruya şarkıcının cevabı ise net oldu: "İlk görüşte aşka inanırım ama bu durumu insan hayatında bir kez yaşıyordur."

Magazin muhabiri bu defa Hadise'ye "Siz hiç ilk görüşte aşık oldunuz mu?" diye sordu. Güzel şarkıcının bu soruya cevabı ise oldukça keskindi: "Yaşadım."

"Peki ilk görüşte aşk ikince kez yaşanmaz mı?" diyen gazeteciye Hadise, "Yaşadığım an gelip size anlatım" cevabını verdi. Hadise'nin bu yaklaşımı salondakileri güldürdü.

