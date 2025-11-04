Hadise’den Olay İtiraf: "Aşk Güzel Bir Şey Ama..."

Hadise, Kıbrıs konserinde yine içini döktü! Ünlü şarkıcının "Aşk güzel bir şey ama bende yok" açıklaması, magazin gündemini sarstı.

Hadise’den Olay İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2025 16:01

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Hadise, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Her zaman hem yaptığı işler hem de özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran Hadise, sahneden yaptığı samimi açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının aşk hayatına dair sarf ettiği sözler, konser sonrası magazin basınının ana konularından biri haline geldi.

 

Kıbrıs Sahnesinde Aşk Sohbeti

 

Hadise, önceki akşam Kıbrıs’ta bulunan bir otelde sahne aldı. Güçlü performansı ile hayranlarını coşturan Hadise, sahneden dinleyicileriyle dertleşme geleneğini sürdürdü. Şarkıcı, sevilen parçası ‘Nerdesin Aşkım’ı seslendirmeden önce dinleyicilere bir soru yöneltti. Hadise, salondakilere "Aşk acısı çekenleri görebilir miyim?" diye sordu. Bu soru, salonda yoğun bir etkileşim yarattı.

Hadise, bu sorunun ardından aşk ve yaşadığı duygusal deneyimler hakkında çarpıcı bir yorum yaptı. Ünlü şarkıcı, aşk acısı çekenlerin durumunu şu sözlerle değerlendirdi: "Ne kadar acıtsa da yine tekrar başa dönüp, aynı şeyleri yaşıyoruz."

Hadise'den Açık Sözlü Aşk İtirafı

 

Hadise, sohbetin devamında kendi aşk hayatına dair durumu net bir şekilde ortaya koydu. Hayranlarına karşı dürüst bir tutum sergileyen şarkıcı, "Aşk güzel bir şey ama bende yok, ne yapayım?" ifadelerini kullandı. 

Aynı zamanda Hadise, aşk duygusuna olan özlemini de dile getirdi. "Olsa keşke, isterim" diyerek aşık olma isteğini hayranlarıyla paylaştı. Ünlü ismin bu samimi ve içten sözleri, magazin gündeminde hızla yayıldı. 

Hadise’nin sahneden yaptığı bu açıklamalar, kendisinin özel hayatındaki güncel durumu da gözler önüne serdi. Yoğun konser ve sahne temposuna rağmen, şarkıcının hayranlarıyla kurduğu bu samimi iletişim, popülaritesini sürekli taze tutuyor.

