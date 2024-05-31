Hadise'den Mısır çıkarması!

Ünlü şarkıcı Hadise, Kurban Bayramı’nda Mısır’ın gözde tatil merkezi Sharm El Sheikh’te sahne alacak. 17 Haziran'da gerçekleştirilecek konserde, Hadise sevilen şarkılarını seslendirecek ve konserin 4 bin kişilik bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Hadise, Rixos Mısır Otelleri'nin Sharm El Sheikh’te yeni açılan Rixos Radamis otelinde sahne alacak. İki saat boyunca sahnede kalacak olan ünlü popstar, en sevilen şarkılarıyla Türk misafirlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelecek olan hayranlarına unutulmaz bir bayram gecesi yaşatacak.