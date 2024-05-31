Hadise'den Mısır çıkarması!

Ünlü şarkıcı Hadise, Kurban Bayramı'nda Mısır'ın popüler tatil merkezi Sharm El Sheikh'te bir otelde sahne alacak. 17 Haziran'da gerçekleşecek konserde şarkılarını seslendirecek olan Hadise'nin performansına 4 bin kişinin katılması bekleniyor.

Hadise'den Mısır çıkarması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 17:12

Ünlü şarkıcı Hadise, Kurban Bayramı’nda Mısır’ın gözde tatil merkezi Sharm El Sheikh’te sahne alacak. 17 Haziran'da gerçekleştirilecek konserde, Hadise sevilen şarkılarını seslendirecek ve konserin 4 bin kişilik bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Hadise, Rixos Mısır Otelleri'nin Sharm El Sheikh’te yeni açılan Rixos Radamis otelinde sahne alacak. İki saat boyunca sahnede kalacak olan ünlü popstar, en sevilen şarkılarıyla Türk misafirlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelecek olan hayranlarına unutulmaz bir bayram gecesi yaşatacak.

Benzer Haberler
İnci Taneleri'nde Dilber yine pistte döktürdü! İşte o anlar... İnci Taneleri'nde Dilber yine pistte döktürdü! İşte o anlar...
Hande Erçel'in cesur tarzı sosyal medyada olay oldu Hande Erçel'in cesur tarzı sosyal medyada olay oldu
Pınar Deniz ayrılık iddiaları için ne dedi? İşte verdiği cevap.... Pınar Deniz ayrılık iddiaları için ne dedi? İşte verdiği cevap....
19-29-39-49-59 BİN TL ÖDEME! TC Kimlik Numaranız İle Hemen Ödeme Alacaksınız! 19-29-39-49-59 BİN TL ÖDEME! TC Kimlik Numaranız İle Hemen Ödeme Alacaksınız!
13 Milyon 300 Bin EMEKLİ İçin DEVLETTEN DESTEK VAR! Emekliye Haziran Ayında 10.000 TL Daha Ödenecek 13 Milyon 300 Bin EMEKLİ İçin DEVLETTEN DESTEK VAR! Emekliye Haziran Ayında 10.000 TL Daha Ödenecek
Halkbank TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar, Duyuru Yaptı! 100.000 TL'ye KADAR ÖDEME Verilecek! Halkbank TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar, Duyuru Yaptı! 100.000 TL'ye KADAR ÖDEME Verilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Aleyna Tilki, şöhretin bedelini anlattı:
  • 27-05-2024 09:06

Aleyna Tilki, şöhretin bedelini anlattı: "Çocukluğumu yaşayamadım"

Hadise'den Mısır çıkarması!
  • 31-05-2024 17:12

Hadise'den Mısır çıkarması!

Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı
  • 27-05-2024 09:50

Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı

Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’
  • 29-05-2024 11:35

Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’

Deniz Akkaya'dan şok açıklama: 'Kızımı Çocuk Esirgeme Kurumu’na ben gönderdim'
  • 29-05-2024 11:04

Deniz Akkaya'dan şok açıklama: 'Kızımı Çocuk Esirgeme Kurumu’na ben gönderdim'