Hadise'den "Fırtınam" klibi için dev anlaşma

Fırtınam şarkısının klip projesinde bir araya gelen ikili, global anlamda dikkatleri üzerine çekti. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, moda devi, tarihinde ilk kez bir Türk sanatçı için özel olarak beş farklı tasarımını global onayla sundu.

Hadise'nin cesur dans performansı ve markanın kendine has tasarımlarıyla harmanlanan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü ve 1 milyon izlenmeyi geçti. İtalyan markasının Hadise ile bu özel iş birliği, hem müzikseverleri hem de moda tutkunlarını bir araya getirerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.