Hadise'den Ailesiyle Samimi Paylaşım: Uzun Aradan Sonra Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, ailesiyle çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Türk pop müziğinin sevilen ismi, uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ailesiyle verdiği pozla gündem oldu. Hadise'nin samimi paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Yoğun Tempo Aile Hasretini Bitirdi

Hadise, son dönemde yoğun konser temposuyla dikkat çekiyordu. Şarkıcının bu yoğunluk nedeniyle ailesiyle yeterince vakit geçiremediği biliniyordu. Ünlü isim, sonunda ailesiyle bir araya geldi. Hadise'nin aile pozu, hayranlarının yüzünü güldürdü.

Anne ve Kardeşiyle Samimi Kare

Hadise, ailesiyle olan mutlu anını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte poz verdi. Aile üyelerinin neşeli halleri, fotoğrafın samimiyetini artırdı. Hadise'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Hadise Açıkgöz Ailesiyle Mutluluğunu Sergiledi

Açıkgöz ailesinin bir arada olması, Hadise'nin özel hayatına dair merakı da giderdi. Şarkıcının bu paylaşımı, yoğun temponun ardından gelen huzurlu bir molayı gösterdi. Hadise ve ailesi, mutluluklarını takipçileriyle içtenlikle paylaştı.