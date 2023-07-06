Hadise, tarzıyla gündemde! İkonik beyaz kombiniyle sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hadise, farklı tarzı ve etkileyici kombinleriyle bir kez daha konuşulmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü bir markaya ait parçalardan oluşan beyaz bir kombin yaparak Instagram sayfasında paylaşan Hadise, hayranlarını büyüledi. 14.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaştığı karelerin her birine beyaz kalp emojisi ekleyen şarkıcı, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Hadise'nin paylaşımı, sadece birkaç saat içinde 170 bine yakın beğeni ve 2 bine yakın yorum alarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü ismin meslektaşları Seda Sayan ve İrem Derici, Hadise'nin pozlarına kayıtsız kalamayarak yorumlarda bulundu. Seda Sayan, "Vay çok iyi" derken, İrem Derici ise "Of ama ya n’oluyor!?" şeklinde hayranlığını dile getirdi.

Hadise'nin takipçileri ise 37 yaşındaki şarkıcıya olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdi. "Moda ikonu", "Yaptın yine yapacağını Hadise" ve "Kuğu gibisin" gibi övgü dolu yorumlar yapıldı. Hadise'nin stilinin özgünlüğü ve cesareti, onu moda dünyasında dikkate değer bir figür haline getirdi.