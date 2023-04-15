Hadise: Kimse benim üzerimden prim yapmasın

Galatasaray Üniversitesi, önceki akşam Ortaköy kampüsünde 'En 2022 Ödül Töreni' düzenledi. Hadise, Demet Akbağ, Afra Saraçoğlu, Nükhet Duru, Feyyaz Yiğit, Hayko Cepkin, Mabel Matiz ve İlber Ortaylı gibi isimler ödül aldı.





"GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR"

En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne layık görülen Hadise, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise, ''Gençlerden bu kadar değerli bir ödül almak beni bir kadın olarak çok mutlu etti. Hayatımızda güzel şeyler de oluyor'' dedi.

"ŞARKILARIM HEP ANLAMLI"

Yeni şarkısı Feryat'ın sözleri ile ilgili de konuşan Hadie, ''Şarkılarım aslında hep anlamlı. Klibiyle, fotoğraflarıyla ve şarkının sözleriyle bir hikaye vermeye çalışıyorum. Kendi yaşadığım ve başkalarının yaşadığı şeyler hep bana bir ilham oluyor'' dedi.

"BENİM İÇİN KAPANAN BİR KONU"

Gazetecilerin, ''Şarkının sözleri içerisinde, 'Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim'' sözlerine istinaden, 'Bugün de eski eşiniz Mehmet Dinçerler deniz kıyısından fotoğraf paylaştı. 'Hadise üzerinden prim yapıyor' yorumları yapılınca paylaşımını sildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? sorusuna Hadise şu yanıtı verdi: