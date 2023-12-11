Hadise ile Ece Seçkin'in 'Bebe' polemiği: 'Ne diyordu Norm Ender?'

Hadise ile Ece Seçkin arasında 'Bebe' konulu bir polemiğin fitilini ateşledi. Hadise, verdiği konserin ardından Norm Ender'in 'Mekânın Sahibi' şarkısının sözlerinden alıntı yaparak, "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu sözler, aynı mekânda birkaç gün önce konser veren Ece Seçkin'ı kızdırdı ve Seçkin'den Hadise'ye yanıt gecikmedi.



38 yaşındaki Hadise'nin konser sonrasındaki sosyal medya paylaşımı, 32 yaşındaki Ece Seçkin'in tepkisine neden oldu. Seçkin, aynı sahnede bir konser vermiş olmalarından kaynaklı olacak ki, Hadise'nin paylaştığı sözleri kendi paylaşımında kullanarak, Ezhel'in 'Lolo' adlı şarkısından bir alıntı yaparak, "“Bebeler her b*ku biliyorlar, boşuna yapıcan bize lolo” notuyla bir gönderme yaptı.

Tüm bu olayların ardından Hadise, yeni bir paylaşım yaparak "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim" notunu ekledi.