Hadise: Dayanması çok zor!

Binlerce insanın ölümüne neden olan bu deprem felaketinin ardından yardım çağrısında bulunan Hadise, "Türkiye’nin yardıma ihtiyacı var. Depremi yaşayan tüm şehirlerimize ama özellikle Hatay ve Kahramanmaraş’ın birçok yeri hâlâ yardım bekliyor. Lütfen dünya bize yardım etsin! Lütfen kurtarma operasyonlarına yardım etmeleri için insan desteği gönderin. Açıklanan güncel vefat sayısı 12 bin 8. Hava sıcaklığı eksilerde... İnsanlarımıza yardım edin" dedi.

"DAYANMASI ÇOK ZOR"

Hadise, daha sonra bir mesaj daha yayınlayarak, "Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor" ifadelerini kullandı.