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Hadise, Aslışah Alkoçlar’un doğum gününü bu videoyla kutladı!

Hadise, Aslışah Alkoçlar’ın doğum gününü paylaştığı bir video ile kutladı. Videoda ikilinin Hadise'nin Stir Me Up isimli şarkısı eşliğinde dans ettiği görülüyor.

Hadise, Aslışah Alkoçlar’un doğum gününü bu videoyla kutladı!
Yayın Tarihi : 2023-07-22 11:33

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hadise, yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü özel bir video ile kutladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videoda, ikili Hadise'nin "Stir Me Up" isimli şarkısı eşliğinde coşku dolu danslarıyla göz doldurdu.

Hadise, yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü için sosyal medya hesabında duygusal bir mesajla birlikte keyifli bir video yayınladı. Videoda Hadise ve Aslışah Alkoçlar, samimi bir ortamda eğlenirken, ünlü şarkıcının enerjik şarkısı "Stir Me Up" eşliğinde dans etmeye başlıyorlar.

Eğlenceli dansları ve içten gülüşleriyle dikkat çeken ikilinin videosu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, iki ünlü ismin arkadaşlığını ve samimiyetini bir kez daha gözler önüne seren bu paylaşıma coşkulu yorumlarla ve doğum günü dilekleriyle karşılık verdiler.

İşte o paylaşım:

 

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