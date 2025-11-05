Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Avrupa Tatilinde Romantik Anlar

Güzide Duran ve Fikret Orman Avrupa'da! Aşıklar el ele tutuştukları romantik tatil fotoğrafını paylaştı. Gözler 6 Ocak'taki duruşmada.

Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Avrupa Tatilinde Romantik Anlar
SOSYETE
Yayın Tarihi : 05-11-2025 10:37

Emekli manken Güzide Duran ile Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman arasındaki aşk dolu ilişki tam gaz devam ediyor. Çift, birlikte çıktıkları Avrupa tatilinden yaptıkları romantik paylaşımla mutluluklarını takipçilerine gösterdi. Güzide Duran, devam eden olaylı boşanma sürecine rağmen Fikret Orman ile sağlam bir birliktelik sergiliyor. Bu tatil kareleri, çiftin ilişkisinin ne kadar iyi gittiğini ortaya koyuyor.

 

 Aşklarını Sosyal Medyada Paylaşıyorlar

Güzide Duran, Fikret Orman ile olan ilişkisini bir süredir sosyal medya üzerinden duyuruyordu. Geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle yaptığı ilk paylaşım büyük ilgi görmüştü. O paylaşımda Fikret Orman'ın yüzü görünmüyordu. Bu durum, ilişkinin gizliliğini koruma çabası olarak yorumlanmıştı. 
 

Avrupa'dan Gelen Yeni Romantik Kare

Aşıklar, bu kez Avrupa şehirlerinin keyfini çıkarırken bir araya geldi. Güzide Duran, tatil sırasında çekilen yeni bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Bu karede Fikret Orman’ın yüzü yine görünmüyordu. Duran’ın paylaştığı fotoğrafta, çiftin el ele tutuştuğu romantik bir an öne çıktı. Manken, fotoğrafın altına sadece "İyi ki" notunu yazdı. Bu kısa ve anlamlı ifadeye kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojilerini ekledi. Bu paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

 

Boşanma Süreci Devam Ediyor

 

Öte yandan, Güzide Duran’ın iş insanı Adnan Aksoy ile olan 16 yıllık evliliğinin boşanma süreci hala devam ediyor. Bu sürecin oldukça olaylı geçtiği biliniyor. Merakla beklenen davanın ilk duruşması 6 Ocak tarihinde görülecek. Duran, özel hayatında yeni bir aşk yaşarken, hukuki olarak da eski hayatıyla vedalaşma aşamasında bulunuyor. Buna rağmen Fikret Orman’la yaşadığı mutluluk, zorlu süreci kolay atlatmasına yardımcı oluyor gibi görünüyor. Çiftin ilişkisinin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Hande Erçel’den Ayrılık Sonrası Manidar Gönderme: Paylaşıp Hemen Sildi! Hande Erçel’den Ayrılık Sonrası Manidar Gönderme: Paylaşıp Hemen Sildi!
Yasemin Ergene'nin Cadılar Bayramı Hazırlığı Gündem Yarattı Yasemin Ergene'nin Cadılar Bayramı Hazırlığı Gündem Yarattı
Ayşe Boyner Anne Oldu! Oğluna Verdiği İsim Dikkat Çekti Ayşe Boyner Anne Oldu! Oğluna Verdiği İsim Dikkat Çekti
Yasemin Ergene’nin Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu Yasemin Ergene’nin Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 Yıllık Evliliklerini Noktaladı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 Yıllık Evliliklerini Noktaladı
Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün Hamlesi Gündem Oldu! Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün Hamlesi Gündem Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti