Güzide Duran ve Fikret Orman'dan Avrupa Tatilinde Romantik Anlar

Emekli manken Güzide Duran ile Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman arasındaki aşk dolu ilişki tam gaz devam ediyor. Çift, birlikte çıktıkları Avrupa tatilinden yaptıkları romantik paylaşımla mutluluklarını takipçilerine gösterdi. Güzide Duran, devam eden olaylı boşanma sürecine rağmen Fikret Orman ile sağlam bir birliktelik sergiliyor. Bu tatil kareleri, çiftin ilişkisinin ne kadar iyi gittiğini ortaya koyuyor.

Aşklarını Sosyal Medyada Paylaşıyorlar

Güzide Duran, Fikret Orman ile olan ilişkisini bir süredir sosyal medya üzerinden duyuruyordu. Geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle yaptığı ilk paylaşım büyük ilgi görmüştü. O paylaşımda Fikret Orman'ın yüzü görünmüyordu. Bu durum, ilişkinin gizliliğini koruma çabası olarak yorumlanmıştı.



Avrupa'dan Gelen Yeni Romantik Kare

Aşıklar, bu kez Avrupa şehirlerinin keyfini çıkarırken bir araya geldi. Güzide Duran, tatil sırasında çekilen yeni bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Bu karede Fikret Orman’ın yüzü yine görünmüyordu. Duran’ın paylaştığı fotoğrafta, çiftin el ele tutuştuğu romantik bir an öne çıktı. Manken, fotoğrafın altına sadece "İyi ki" notunu yazdı. Bu kısa ve anlamlı ifadeye kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojilerini ekledi. Bu paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

Boşanma Süreci Devam Ediyor

Öte yandan, Güzide Duran’ın iş insanı Adnan Aksoy ile olan 16 yıllık evliliğinin boşanma süreci hala devam ediyor. Bu sürecin oldukça olaylı geçtiği biliniyor. Merakla beklenen davanın ilk duruşması 6 Ocak tarihinde görülecek. Duran, özel hayatında yeni bir aşk yaşarken, hukuki olarak da eski hayatıyla vedalaşma aşamasında bulunuyor. Buna rağmen Fikret Orman’la yaşadığı mutluluk, zorlu süreci kolay atlatmasına yardımcı oluyor gibi görünüyor. Çiftin ilişkisinin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.