Güzide Duran ve Fikret Orman Gece Gezmesinde: Akşam Yemeği Sonrası Beşiktaş Maçı Keyfi!

Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman, Etiler'de akşam yemeği yedi ve ardından Beşiktaş maçını izledi. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

SOSYETE
Yayın Tarihi : 09-12-2025 11:31

Manken Güzide Duran ile iş insanı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, Etiler'de romantik bir akşam yemeği sonrası objektiflere yansıdı. Çift, yemeğin ardından birlikte Beşiktaş'ın maçını izleyerek geceye devam etti.

Keyifli Halleri Dikkat Çekti

Karşılaşma boyunca kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla sohbet eden Güzide Duran ve Fikret Orman, oldukça keyifli halleriyle dikkat çekti.

Mekân çıkışında bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, hızlıca araçlarına binerek Etiler'den ayrıldı.

