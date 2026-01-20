Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü.

Sinem Ünsal'ın annesiyle paylaşımı sosyal medyayı salladı! Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal'ın annesinin doğum günü için yaptığı paylaşım ve anne-kız benzerliği hakkındaki yorumlar haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2026 16:30

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"de hayat verdiği Alya karakteriyle devleşen Sinem Ünsal, bu kez başarısıyla değil, kalpleri ısıtan bir aile paylaşımıyla gündeme oturdu. Annesinin doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu, paylaştığı kareyle "Güzellik genetikmiş" dedirtti.

"İyi Ki Doğdun Canım Annişim"

Geçtiğimiz günlerde Elle Style Awards 2026'da "Yılın Televizyon Performansı" ödülünü kucaklayan ve Mardin setindeki eksi 11 derece soğukla mücadelesini anlatan Ünsal, yoğun temposuna rağmen annesinin özel gününü atlamadı. Annesiyle samimi bir pozunu paylaşan oyuncu, şu duygusal notu düştü:

"İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum."



Sosyal Medyada "Benzerlik" Alarmı

Sinem Ünsal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri anne-kızın birbirine olan benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğrafın altına adeta yorum yağdı:

  • "Kopyası gibi!": Birçok kullanıcı Ünsal’ın bakışlarını ve gülüşünü tamamen annesinden aldığını belirtti.

  • "Güzellik Miras": Takipçiler, "Sinem'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu", "Güzellik genetikmiş" ve "Annesinin kızı..." yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

Başarıdan Başarıya Koşuyor

Mardin’in sert ikliminde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, 2026 yılının en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında ilk sırada yer alıyor. Hem ödül törenlerindeki şıklığı hem de sosyal medyadaki doğal ve samimi duruşuyla takdir toplayan oyuncu, annesiyle olan bu karesiyle "aile bağlarına verdiği önemi" bir kez daha kanıtladı.

