Ivana Knöll Dünya Kupası’na Geri Döndü! Tribünler Yıkıldı

Ivana Knöll dört yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası atmosferinde ortaya çıktı ve yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2022 Katar Dünya Kupası’nda yarattığı etkiyi hatırlayanlar için bu dönüş pek de sürpriz olmadı çünkü tribünlerde olduğu her an yine tüm kameralar onun üzerindeydi.

Katar’dan Sonra Küresel Fenomen Olmuştu

2022 Katar Dünya Kupası’nda tribünlerdeki cesur ve dikkat çekici tarzıyla bir anda dünya gündemine oturan Ivana Knöll, o turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede milyonlara ulaşmış adı neredeyse turnuvayla birlikte anılır olmuştu. O dönemden sonra takipçi sayısı ciddi şekilde artmış ve global bir popülerlik kazanmıştı.

2026 Dünya Kupası’nda Yeniden Tribünde

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Ivana Knöll yeniden tribünlerde göründü. Özellikle İngiltere maçında kameralara yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hırvatistan milli takımını desteklemek için tribünde yer alan Knöll yine kırmızı-beyaz kombinleriyle dikkat çekti ve adeta “ben buradayım” dedi.

Sosyal Medyada Yine Gündem Oldu

Maç boyunca çekilen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada hızla yayılırken Ivana Knöll yine trend listelerine girmeyi başardı. Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Takipçileri onun tribün enerjisini ve tarzını konuşurken bazı kullanıcılar “Dünya Kupası’nın değişmeyen yüzü” yorumunu yaptı.Ivana Knöll artık sadece bir model değil, Dünya Kupası kültürünün de sembol isimlerinden biri haline gelmiş durumda. 2022’de başlayan bu popülerlik dalgası 2026’da da devam ediyor.