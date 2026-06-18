Kenan Doğulu Hakkındaki İddialara Ateş Püskürdü!

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Kenan Doğulu kendi yaptırdığı test sonucunu paylaşarak iddialara yanıt verdi.

Kenan Doğulu Hakkındaki İddialara Ateş Püskürdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 23:25

Son günlerde magazin ve sosyal medya gündemini meşgul eden uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de Kenan Doğulu oldu. Soruşturma kapsamında bazı ünlülerden alınan örneklerin incelendiği süreçte test sonucunun pozitif çıktığı öne sürülen isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuştu.

Soruşturma Gündemi Sarsmıştı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmış ardından kan, saç ve idrar örnekleri verilmişti. Günlerdir konuşulan dosyada bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki haberler magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kenan Doğulu'nun adının da bu listeye eklenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken sanatçının hayranları da konuyla ilgili yapılacak açıklamayı beklemeye başladı.

Kendi Test Sonucunu Paylaştı

Tartışmalar devam ederken Kenan Doğulu kendi girişimiyle yaptırdığı testin sonucunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum."

Doğulu savcılık ve Adli Tıp sürecinin ardından aynı gece kendi isteğiyle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda yeniden test yaptırdığını belirtti.

"Test Sonucum Negatif Çıktı"

Ünlü sanatçı açıklamasının devamında ilk sonuçların eline ulaştığını söyledi. Özellikle idrar testinin negatif çıktığını vurgulayan Doğulu diğer analizler için de herhangi bir şüphesi olmadığını dile getirdi.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Test yaptırdım ve negatif çıktı." Ayrıca devam eden kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

"Adalete Olan İnancım Tam"

Kenan Doğulu'nun açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise yargı sürecine ilişkin sözleri oldu. Ünlü şarkıcı soruşturmanın sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

"Adalete olan inancım tamdır. Bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullanan Doğulu hakkındaki iddialara karşı net bir duruş sergiledi.

Şimdi gözler hem devam eden resmi incelemelere hem soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

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