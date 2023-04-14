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Güven Kıraç: Tut elimi, bırak çeksinler!

Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu konuşulan Mervenur Topugil ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yağmurlu havaya aldırış etmeden Nişantaşı sokaklarında yürüyerek romantik anlar yaşayan ikilinin, basın mensuplarını fark ettiğinde ne yapacaklarını şaşırması dikkat çekti. İşte detaylar...

Güven Kıraç: Tut elimi, bırak çeksinler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-04-2023 10:52

Güven Kıraç, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündem olmuştu. Uzun süredir evli olduğu Başak Kıraç'tan boşanan usta oyuncu, Beyoğlu Asmalımescit'te esmer bir güzelle dudak dudağa kameralara yakalanmıştı.
 


Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen Mervenur Topugil ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Genç kadın, "Bizi çekiyorlar" diye kendisini uyaran Güven Kıraç'ın hemen elini bıraktı. Bu sırada ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.



Bir süre hararetli bir şekilde konuştukları görülen çiftten Kıraç'ın, Topugil'e "Tut elimi bir şey olmaz. Bırak çeksinler" şeklindeki sözleri duyuldu.

Objektiflere kaçamak bakışlar atan Güven Kıraç ile Mervenur Topugil, ardından yine el ele tutuşarak, yollarına devam etti.

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