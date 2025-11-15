Gupse Özay'dan Kıskançlık İddialarına Kesin Cevap: "Barış'ı da Partnerlerini de..."

Oyuncu Gupse Özay, konuk olduğu bir programda eşi Barış Arduç ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özay, Barış Arduç'un partneri Hande Erçel'i kıskandığı iddialarına son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "Barış'ı kıskanmıyorum. Hem partnerlerini tanıyorum hem kocamı tanıyorum" dedi.

Jan Asya'nın Doğumuyla Mutlulukları Arttı

Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2024 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"Aşkı Hatırla" Dizisi Söylentileri Başlatmıştı

Magazin gündeminde yer bulan söylentiler, Barış Arduç'un Hande Erçel ile birlikte rol aldığı "Aşkı Hatırla" dizisindeki bazı sahneler sonrası başlamıştı. İddialara göre, arka arkaya çekilen projeler ve yakın sahneler, çift arasında gerginliğe neden olmuştu. Gala gecesindeki soğuk rüzgarların ardından boşanma söylentileri alevlenmişti. Gupse Özay'ın bu açıklaması, söylentilere cevap oldu.