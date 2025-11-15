Gupse Özay'dan Kıskançlık İddialarına Kesin Cevap: "Barış'ı da Partnerlerini de..."

Barış Arduç ve Hande Erçel'in dizideki yakın sahneleri sonrası kıskançlık yaşadığı iddia edilen Gupse Özay, konuya son noktayı koydu: "Kocamı da partnerlerini de tanıyorum, kıskanmıyorum."

Gupse Özay'dan Kıskançlık İddialarına Kesin Cevap:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2025 18:30

Oyuncu Gupse Özay, konuk olduğu bir programda eşi Barış Arduç ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özay, Barış Arduç'un partneri Hande Erçel'i kıskandığı iddialarına son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "Barış'ı kıskanmıyorum. Hem partnerlerini tanıyorum hem kocamı tanıyorum" dedi.

 

Jan Asya'nın Doğumuyla Mutlulukları Arttı

Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2024 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

 

"Aşkı Hatırla" Dizisi Söylentileri Başlatmıştı

Magazin gündeminde yer bulan söylentiler, Barış Arduç'un Hande Erçel ile birlikte rol aldığı "Aşkı Hatırla" dizisindeki bazı sahneler sonrası başlamıştı. İddialara göre, arka arkaya çekilen projeler ve yakın sahneler, çift arasında gerginliğe neden olmuştu. Gala gecesindeki soğuk rüzgarların ardından boşanma söylentileri alevlenmişti. Gupse Özay'ın bu açıklaması, söylentilere cevap oldu.

Benzer Haberler
Burak Özçivit'in Kariyerinde Bir İlk: Sürpriz Projenin Detayları Ortaya Çıktı Burak Özçivit'in Kariyerinde Bir İlk: Sürpriz Projenin Detayları Ortaya Çıktı
Oktay Kaynarca'yı Kızdıran Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi
Çağla Şıkel'den Samimi İtiraf: Çağla Şıkel'den Samimi İtiraf: "Yoğun Temponun Kurbanı Oldum, Sosyal Hayatım Sıfır"
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Botoks İddialarına Sert Tepki: Kenan İmirzalıoğlu'ndan Botoks İddialarına Sert Tepki: "Maşallah Yerine Botokslu Diyorlar"
Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılır Ayrılmaz İki İsmi Sildi: Kriz Büyüyor Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılır Ayrılmaz İki İsmi Sildi: Kriz Büyüyor
Hande Doğandemir Evlilik Tarihini Açıkladı: Hande Doğandemir Evlilik Tarihini Açıkladı: "Düğünümüz Sade Olacak"
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran
  • 15-11-2025 16:56

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li
  • 15-11-2025 16:42

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı:
  • 14-11-2025 10:02

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı