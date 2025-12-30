Gupse Özay’dan Jan Asya İtirafı: "Aynı Ben!"

Gupse Özay'dan kızı Jan Asya hakkında samimi açıklama! "Aynı ben" diyen Özay, çocukluk travmasını ve yeni projesi Gupi'nin devam müjdesini paylaştı.

Gupse Özay’dan Jan Asya İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2025 09:48

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü, Sunay Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen büyüleyici bir sergiyle kutlandı. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren bu özel geceye, oyuncu ve senarist Gupse Özay samimi açıklamalarıyla damga vurdu.

"Barbie Bebeğimin Saçını Kesince Travma Yaşadım"

Müzeyi gezerken çocukluk yıllarına dönen Özay, oyuncaklara olan tutkusunu ve unutamadığı o komik ama hüzünlü anısını paylaştı:

"Çocukken Barbie bebeklerle oynamaya bayılırdım. Bir gün bebeğimin saçını kestim ama uzamayınca o kadar çok üzüldüm ki... Benim için o yaşlarda küçük bir travma olmuştu."

"Jan Asya Benim Kopyam"

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya’yı kucağına aldıktan sonra hayatı tamamen değişen ünlü isim, kızının kime benzediği tartışmalarına son noktayı koydu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özay, şu ifadeleri kullandı:

  •  "Jan Asya benim kızım... Her haliyle aynı ben!"

    Evde hâlâ çok sayıda oyuncağının olduğunu belirten Özay, kızının da kendisi gibi oyuncaklara çok düşkün olduğunu ifade etti.

Müjdeyi Verdi: "Gupi" Geri Dönüyor!

Gupse Özay hayranları için bir de müjde paylaştı. Yeni projeler üzerine çalıştığını belirten başarılı senarist, özellikle çocuklar ve içindeki çocuğu yaşatanlar tarafından çok sevilen 'Gupi' karakterinin devam serisinin çekileceğini duyurdu.

Benzer Haberler
Meryem Uzerli’den Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"
Meryem Uzerli’den Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"
Ebru Şahin’den 2026 Müjdesi: Ebru Şahin’den 2026 Müjdesi: "Yeni Yıl Şimdiden Heyecan Veriyor!"
Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi” Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi”
"Öykü Değil, Kardeşiyim!": Ezgi Karayel’in Magazin Muhabirleriyle Zor İmtihanı.
Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya "Gelin" Çalımı: "Hayatımı İlayda Oynasın!"
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi