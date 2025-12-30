Gupse Özay’dan Jan Asya İtirafı: "Aynı Ben!"

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü, Sunay Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen büyüleyici bir sergiyle kutlandı. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren bu özel geceye, oyuncu ve senarist Gupse Özay samimi açıklamalarıyla damga vurdu.

"Barbie Bebeğimin Saçını Kesince Travma Yaşadım"

Müzeyi gezerken çocukluk yıllarına dönen Özay, oyuncaklara olan tutkusunu ve unutamadığı o komik ama hüzünlü anısını paylaştı:

"Çocukken Barbie bebeklerle oynamaya bayılırdım. Bir gün bebeğimin saçını kestim ama uzamayınca o kadar çok üzüldüm ki... Benim için o yaşlarda küçük bir travma olmuştu."

"Jan Asya Benim Kopyam"

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya’yı kucağına aldıktan sonra hayatı tamamen değişen ünlü isim, kızının kime benzediği tartışmalarına son noktayı koydu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özay, şu ifadeleri kullandı:

"Jan Asya benim kızım... Her haliyle aynı ben!"



Evde hâlâ çok sayıda oyuncağının olduğunu belirten Özay, kızının da kendisi gibi oyuncaklara çok düşkün olduğunu ifade etti.

Müjdeyi Verdi: "Gupi" Geri Dönüyor!

Gupse Özay hayranları için bir de müjde paylaştı. Yeni projeler üzerine çalıştığını belirten başarılı senarist, özellikle çocuklar ve içindeki çocuğu yaşatanlar tarafından çok sevilen 'Gupi' karakterinin devam serisinin çekileceğini duyurdu.