Gupse Özay'dan Barış Arduç Hakkında Esprili İtiraf: "Artık Kocama Bak Be Demiyorum"

Gupse Özay, eşi Barış Arduç hakkında hayran yorumuna esprili cevap verdi: "Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı eve alışmak gibi."

Yayın Tarihi : 10-11-2025 16:23

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Özay, hayranlarından gelen "Her sabah kocama bak be diyordur" yorumuna esprili bir yanıt verdi. Başarılı oyuncunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Jan Asya'nın Doğumuyla Mutlulukları Taçlandı

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında evlenmişti. Çiftin mutluluğu, 2022'de kızları Jan Asya’nın doğumuyla daha da büyüdü. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamalarına rağmen, uyumlu halleriyle sık sık gündeme geliyorlar.

Barış Arduç Yorumuna "Deniz Manzarasına Alışmak Gibi" Benzetmesi

Başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay, YouTube programında hayranlarının kendisiyle ilgili yorumlarını okudu. Bir takipçisinin "Gupse her sabah kocama bak be diyordur" sözlerine Özay gülerek karşılık verdi. Özay, bu yoruma şu içtenlikle yanıt verdi: "Bir ara diyordum. Artık demiyorum."

Özay, durumu uzun süreli ilişkilerin doğallığına dikkat çekerek açıkladı. Ünlü isim, durumu şu benzetmeyle özetledi: "Deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey." Gupse Özay, sözleriyle hem güldürdü hem de evliliğin doğasını gözler önüne serdi.

