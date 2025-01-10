Gupse Özay ve Barış Arduç’tan yeni yatırım: Hayallerindeki evin sahibi oldular!

Türk sinemasının sevilen çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, uzun süredir kiracı olarak oturdukları evi satın alarak hayallerini gerçekleştirdi. 2 milyon dolarlık bu yatırım, çiftin özel hayatlarındaki başarıyı ekonomik alanda da sürdürdüğünü gösteriyor.

Film Setinden Hayat Ortaklığına

2014 yılında çekilen “Deliha” filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç, altı yıl boyunca ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü. Çift, 2020 yılında İzmir Çeşme’de gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Jan Asya ile Gelen Mutluluk

2022 yılında kızları Jan Asya’yı kucaklarına alan çift, ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşıyor. Özay ve Arduç, ebeveynlik rollerini büyük bir özenle yerine getirirken, özel hayatlarını medya gündeminden uzak tutmaya devam ediyor.

“Babalık Hayattaki En Güzel Görev”

Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde babalık ve aile yaşantısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. “Şu anki tek görevim evime babalık, eşime kocalık görevimi yapmak. Hayattaki en güzel iş, benim için babalık ve eşlik,” diyen Arduç, aile hayatına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Oturdukları evin sahibi oldular

Çiftin 2 milyon dolara satın aldığı ev, uzun süredir oturdukları ve kendilerini huzurlu hissettikleri bir mekân olarak biliniyor. Yeni evleriyle ilgili bir açıklama yapmayan çift, yaptıkları bu yatırımla aile hayatlarına ne kadar önem verdiklerini bir kez daha gösterdi.

Gupse Özay ve Barış Arduç, hem özel yaşamlarında hem de kariyerlerinde örnek bir çift olarak takdir toplamaya devam ediyor. Hayatlarına dair bu yeni adım, onların mutluluğunu pekiştiren bir detay olarak öne çıkıyor