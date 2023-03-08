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Gecce Magazin Haberleri

Günün haberi! Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor!

Acun Ilıcalı ve 2.5 yıldır birlikte olduğu hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz haber geldi. Acun Ilıcalı ile arasında 30 yaş fark bulunan Ayça Çağla Altunkaya hamile.

Günün haberi! Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-03-2023 10:51

Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından Acun Ilıcalı bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenmiş ve Altunkaya’nın Subaşı ile olan benzerliği günlerce konuşulmuştu. Uzun süredir Ilıcalı ile birlikte olan Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi. 

ACUN ILICALI 5. KEZ BABA OLUYOR! 

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 53 yaşındaki Acun Ilıcalı’nın bu kez bir oğlu olacak. "Bomba bir duyum aldım" diyen Cankurt, “Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.” açıklamasını yaptı.

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