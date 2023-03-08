Günün haberi! Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor!

Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından Acun Ilıcalı bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenmiş ve Altunkaya’nın Subaşı ile olan benzerliği günlerce konuşulmuştu. Uzun süredir Ilıcalı ile birlikte olan Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI 5. KEZ BABA OLUYOR!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 53 yaşındaki Acun Ilıcalı’nın bu kez bir oğlu olacak. "Bomba bir duyum aldım" diyen Cankurt, “Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.” açıklamasını yaptı.