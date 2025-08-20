“Güneş Filtresi” Notuyla Paylaştı: Elif Buse Doğan Tatilde

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, yaz sezonuna keyifli bir tatille başladı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel sanatçı, tatil karelerini sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Sosyal medyada “Güneş filtresi” paylaşımı

Tatilden renkli kareler paylaşan Elif Buse Doğan, objektif karşısına geçerek poz verdi. Fotoğraflarına ise “Güneş filtresi” notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Tatilin keyfini çıkarıyor

Başarılı şarkıcı, yoğun konser maratonunun ardından tatilde enerji depoluyor. Güneşin altında dinlenen ve denizin serin sularıyla buluşan Elif Buse Doğan, doğal güzelliği ve pozitif enerjisiyle dikkat çekti.

Hayranlarından övgü yağdı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan ünlü sanatçıya hayranları övgü dolu yorumlar bıraktı. Doğan’ın “Güneş filtresi” notuyla yaptığı tatil paylaşımı, yazın en çok konuşulan karelerinden biri oldu.