Işın Karaca’nın Son Hali Gündem Oldu!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca son dönemde verdiği kilolarla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının bayram sahnesinde paylaştığı kareler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

73 Kilo Verdiğini Açıkladı

Uzun süredir kilo verme süreciyle konuşulan Işın Karaca toplamda 73 kilo verdiğini açıklayarak büyük bir değişime imza attı. Sahne performansıyla olduğu kadar fiziksel dönüşümüyle de dikkat çeken sanatçı yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Bayram konserinden paylaştığı fotoğraflar sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bir kesim değişimi takdir ederken bazı kullanıcılar ise sanatçının son halini oldukça zayıf buldu.

Zayıflama Sırrını da Paylaşmıştı

Işın Karaca daha önce verdiği röportajlarda beslenme düzenine dair açıklamalarda bulunmuştu. Tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını söyleyen sanatçı yoğun acıkma anlarında diş fırçalamanın kendisine yardımcı olduğunu ifade etmişti. Eşi Can ile birlikte bu sürece girdiğini de belirten Karaca disiplinli yaşam tarzıyla kilo kaybını sürdürdüğünü dile getirmişti.

Bayram sahnesinde çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçileri sanatçının yeni görünümüne dair çok sayıda yorum yaptı. Özellikle değişimin bu kadar hızlı olması dikkat çekerken fotoğraflar günün en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yer aldı.

Sosyal Medya Yorumları İkiye Bölündü

Paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir grup Işın Karaca’nın kararlı sürecini desteklerken bazıları ise aşırı kilo kaybının dikkat çektiğini dile getirdi. Yorumlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken sanatçının hayranları “her haliyle güçlü sesi değişmedi” yorumlarıyla destek mesajları paylaştı.

Yeni Görüntüsüyle Merak Konusu Oldu

Işın Karaca’nın son hali magazin gündeminde uzun süre konuşulacağa benziyor. Ünlü sanatçının sahne performanslarına nasıl yansıyacağı ve kilo sürecini nasıl sürdüreceği ise hayranları tarafından merakla takip ediliyor.