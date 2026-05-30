Ajda Pekkan Kıbrıs’ı Salladı!

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan bayramın ikinci gününde Kıbrıs sahnesinde hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı. Yıllara meydan okuyan enerjisiyle dikkat çeken Süperstar performansıyla olduğu kadar sahne şıklığıyla da geceye damga vurdu.

Fırtına Gibi Esti

Kıbrıs’ta sahne alan Ajda Pekkan konser boyunca salonu dolduran hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren usta sanatçı sahnedeki yüksek temposuyla izleyicileri adeta büyüledi.

Konser boyunca seyirciyle kurduğu sıcak iletişim de dikkat çekti. Pekkan’ın performansına eşlik eden kalabalık her şarkıyı hep bir ağızdan söyleyerek bayram coşkusunu doruğa taşıdı.

Işıltılı Sahne Tarzıyla Beğeni Topladı

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri Ajda Pekkan’ın sahne kostümü oldu. Altın tonlarının hakim olduğu ışıltılı elbisesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sahne ışıklarıyla bütünleşen görünümü hayranlarından tam not aldı.

Konserden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken Pekkan’a beğeni ve yorum yağdı. Hayranları Süperstar’ın sahne enerjisini ve fit görünümünü övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Enerjisi Yıllara Meydan Okuyor

80 yaşındaki Ajda Pekkan sahnedeki performansıyla bir kez daha “zamansız yıldız” unvanını pekiştirdi. Fit görüntüsü ve bitmeyen sahne enerjisiyle genç sanatçılara taş çıkartan Pekkan izleyicilerden büyük alkış aldı.

Duygusal Sözleri Gündeme Geldi

Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Genç nesle olan hayranlığını dile getiren Pekkan annelikle ilgili içten sözleriyle dikkat çekmişti. “Gördükçe imreniyorum ama artık geçti” ifadeleri hayranları tarafından duygusal bir şekilde yorumlanmıştı.