Gündoğan'da tatil yapan Hatice Şendil'in keyfini kaçıran tehlikeli oyun

Güzel oyuncu Hatice Şendil geçtiğimiz gün Gündoğan'da kameralara yansıdı. Önce iskelede telefonla konuşurken objektiflere yansıyan Hatice Şendil, ardından şezlonga geçerek güneşlendi.
Denize girmeyi tercih etmeyen ve yaklaşık 2 saat güneşlenen Şendil bir ara iskelenin merdivenlerinden inerek ayaklarını denize soktu.
Keyifli geçen tatilin tadı, Can ve arkadaşlarının yüzen iskelede oynadığı tehlikeli oyunla bozuldu. Şendil, iskelede birbirlerini iterek şakalaşan Can ve arkadaşlarını önce "Yapmayın" diyerek uyardı.
Bu uyarısı işe yaramayınca ünlü oyuncu, çözümü Can'ı oradan uzaklaştırmakta buldu. Hatice Şendil, oğlu Can'ı da yanına alarak gözlerden kayboldu.