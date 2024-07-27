Gündoğan'da tatil yapan Hatice Şendil'in keyfini kaçıran tehlikeli oyun

Gündoğan'da tatil yapan Hatice Şendil, oğlu Can'ın yüzen iskelede arkadaşlarıyla oynadığı tehlikeli oyunu görünce keyfi kaçtı. İşte detaylar...

Gündoğan'da tatil yapan Hatice Şendil'in keyfini kaçıran tehlikeli oyun
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2024 10:42

Güzel oyuncu Hatice Şendil geçtiğimiz gün Gündoğan'da kameralara yansıdı. Önce iskelede telefonla konuşurken objektiflere yansıyan Hatice Şendil, ardından şezlonga geçerek güneşlendi.



Denize girmeyi tercih etmeyen ve yaklaşık 2 saat güneşlenen Şendil bir ara iskelenin merdivenlerinden inerek ayaklarını denize soktu.



Keyifli geçen tatilin tadı, Can ve arkadaşlarının yüzen iskelede oynadığı tehlikeli oyunla bozuldu. Şendil, iskelede birbirlerini iterek şakalaşan Can ve arkadaşlarını önce "Yapmayın" diyerek uyardı.

 

Bu uyarısı işe yaramayınca ünlü oyuncu, çözümü Can'ı oradan uzaklaştırmakta buldu. Hatice Şendil, oğlu Can'ı da yanına alarak gözlerden kayboldu.

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