Gülsüm Ali’nin set anıları: "Sette bazlama tost yemekten kilo aldık"

TRT Tabii için Antalya’da çekilen Harman Yeri dizisinin başrol oyuncusu Gülsüm Ali, önceki akşam Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, gazetecilere hem yeni yıl dileklerini iletti hem de çekimlerden ilginç detaylar paylaştı.

Gülsüm Ali’nin set anıları:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-01-2025 12:45

“Bazlama Tost Yiyoruz, Kilo Aldık!”
Antalya’da Berk Oktay ile başrollerini paylaştığı Harman Yeri dizisinin çekim süreciyle ilgili konuşan Gülsüm Ali, setteki sıcak atmosferi anlattı. Esprili bir dille, “Herkes kilo aldı, çünkü sette sürekli bazlama tost yiyoruz,” diyen oyuncu, çekim ekibinin bir aile gibi olduğunu belirtti.

“İstanbul’a Aşığım”
İstanbul’a olan özlemini dile getiren Gülsüm Ali, Antalya’da çalışmanın keyifli olmasına rağmen İstanbul’un yeri ayrı olduğunu söyledi. “İstanbul’a aşığım. Çalıştığım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz, ama İstanbul’un enerjisini özlüyorum,” dedi.

Yeni Yıl Dilekleri
Yeni yılı ailesiyle geçirdiğini belirten Ali, “Sizin de yeni yılınızı kutluyorum. Kova burcuyum ve bu yıl kendim için aşk, para ve her şeyin en güzelini diliyorum. Hayatın her anını keyifle yaşamak istiyorum,” diyerek 2025’e dair umut dolu dileklerini paylaştı.

Gülsüm Ali’nin neşeli açıklamaları, hayranlarından ve basından büyük ilgi gördü. Antalya’nın sıcak atmosferiyle harmanlanan Harman Yeri, oyuncuların keyifli uyumuyla ekranlarda izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor