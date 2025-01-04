Gülsüm Ali’nin set anıları: "Sette bazlama tost yemekten kilo aldık"

“Bazlama Tost Yiyoruz, Kilo Aldık!”

Antalya’da Berk Oktay ile başrollerini paylaştığı Harman Yeri dizisinin çekim süreciyle ilgili konuşan Gülsüm Ali, setteki sıcak atmosferi anlattı. Esprili bir dille, “Herkes kilo aldı, çünkü sette sürekli bazlama tost yiyoruz,” diyen oyuncu, çekim ekibinin bir aile gibi olduğunu belirtti.

“İstanbul’a Aşığım”

İstanbul’a olan özlemini dile getiren Gülsüm Ali, Antalya’da çalışmanın keyifli olmasına rağmen İstanbul’un yeri ayrı olduğunu söyledi. “İstanbul’a aşığım. Çalıştığım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz, ama İstanbul’un enerjisini özlüyorum,” dedi.

Yeni Yıl Dilekleri

Yeni yılı ailesiyle geçirdiğini belirten Ali, “Sizin de yeni yılınızı kutluyorum. Kova burcuyum ve bu yıl kendim için aşk, para ve her şeyin en güzelini diliyorum. Hayatın her anını keyifle yaşamak istiyorum,” diyerek 2025’e dair umut dolu dileklerini paylaştı.

Gülsüm Ali’nin neşeli açıklamaları, hayranlarından ve basından büyük ilgi gördü. Antalya’nın sıcak atmosferiyle harmanlanan Harman Yeri, oyuncuların keyifli uyumuyla ekranlarda izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor