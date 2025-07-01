Gülsim Ali’den Çağatay Ulusoy’un Vatandaşlık Başvurusuna Espirili Yorum!

Bodrum’da bir partiye katılan Gülsim Ali, gazetecilerin yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt verdi. Ünlü oyuncu, son günlerde gündeme gelen Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığına başvurduğu iddialarını ilk kez değerlendirdi.

“Sanki Oranın Müdürüymüşüm Gibi!”

Bulgaristan doğumlu olan ve halen çifte vatandaş statüsünde bulunan Gülsim Ali, basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda mesaj aldığını söyledi. Gülerek, “Bütün arkadaşlarım bana o haberi attı. Sanki oranın müdürüymüşüm gibi. O da benim gibi çifte vatandaş olacak herhâlde,” diyerek, espirili bir dille konuya açıklık getirdi.