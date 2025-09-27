Gülşen’in sahne tarzı yine gündemde

Gülşen, son konserinde giydiği sahne kıyafetiyle yine gündemde. Ünlü şarkıcının tarzı sosyal medyada hem beğeni hem de eleştiri topladı.

Yayın Tarihi : 27-09-2025 11:33

Her adımı olay olan Gülşen, önceki gün verdiği konserde sahne kıyafetiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının tercih ettiği cesur kombin, beğenenler kadar eleştirenlerin de dikkatini çekti.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Gülşen, sahne tarzıyla sık sık gündem oluyor. Son konserinde giydiği kıyafet, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının stilini cesur ve özgün bulurken, bazıları ise fazla iddialı olduğu yönünde yorum yaptı.

Gülşen tarzıyla fark yaratıyor

Başarılı sanatçı, sahne performansının yanı sıra kıyafet tercihleriyle de gündemde kalmayı başarıyor. Her konserinde farklı bir stil deneyen Gülşen, özgün sahne kimliğiyle kendisinden sıkça söz ettiriyor. Eleştirilerden çekinmeyen ünlü isim, tarzını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

 

