Gülşen'in sahne kostümü yine olay yarattı!

Türk pop müziğinin ikonik ismi Gülşen, İstanbul Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Sahne enerjisi ve güçlü sesiyle bir kez daha alkışları toplayan Gülşen, tarzıyla da gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Gülşen'in sahne kostümü yine olay yarattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-12-2024 16:01

Işıltılı, pullu ve cesur üçgen kesim bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, sahne şıklığıyla sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarından "Gülşen farkı!", "Moda onun sahnesinde yeniden yazılıyor" gibi yorumlar alan sanatçının kıyafeti, bazı çevreler tarafından da tartışma yarattı.

Konser sırasında hem enerjik hem de duygu dolu performansıyla dikkat çeken Gülşen, bir önceki konserinde yaptığı "Yapıyorum bu sporu" yorumuyla da tarzına olan özgüvenini bir kez daha ortaya koymuştu.

Gecede pop müziğin sevilen hitlerini seslendiren Gülşen, hayranlarına "Hep birlikte daha güzel günlere şarkılar söylemeye devam edeceğiz" diyerek moral verdi. Sanatçının kıyafeti kadar performansı da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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