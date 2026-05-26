Gözde Kansu'nun Sırrı Ortaya Çıktı

Başarılı oyuncu Gözde Kansu son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Katıldığı programda fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu kısa sürede yaşadığı değişimin perde arkasını ilk kez anlattı. Bir ay içinde 6 kilo verdiğini söyleyen Kansu’nun açıklamaları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

“Çok İyi Görünüyorsun"

Şimdilerde “Çirkin” adlı dizide rol alan oyuncu Saba Tümer’in programına konuk oldu. Program sırasında Kansu’nun değişimi dikkat çekince Saba Tümer başarılı oyuncuya zayıflama sırrını sordu. Kansu’nun verdiği yanıt ise stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Ünlü oyuncu spor salonu yerine dansla kilo verdiğini anlattı. Özellikle oryantal dans videolarının kendisine büyük katkı sağladığını belirten Kansu bu süreçte eğlenerek forma girdiğini ifade etti.

Oryantal Dansla Kilo Verdi

Gözde Kansu yeni rolü için hazırlık yaparken farklı bir yöntem denediğini söyledi. YouTube üzerinden oryantal dans videoları izlediğini anlatan oyuncu sabah rutinini de değiştirdiğini dile getirdi.

“Matı ve dambılları yere koydum. İlk kahvemle birlikte dans etmeye başladım” diyen Kansu bu yöntemin kısa sürede etkisini gösterdiğini söyledi. Oyuncunun bu açıklaması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Pek çok kişi dans ederek kilo verme fikrini eğlenceli bulduğunu belirtti.

Dans Tutkusu Çocukluktan Geliyor

Kansu’nun dansla olan bağı da yıllar öncesine dayanıyor. Küçük yaşlarda bale eğitimi aldığını anlatan oyuncu ilerleyen yıllarda halk oyunlarıyla ilgilendiğini söyledi. Dansın hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Kansu hareket etmeyi sevdiğini ifade etti.

İzmirli olmasına da esprili bir gönderme yapan oyuncu “Dans etmeyi seviyoruz” sözleriyle stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Program sonrası Gözde Kansu’nun açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun doğal yöntemi ve samimi tavırları takipçilerinden olumlu yorum aldı. Bazı kullanıcılar dansın hem eğlenceli hem motive edici bir yöntem olduğunu söylerken bazıları da oyuncunun yeni görüntüsünü oldukça beğendiğini dile getirdi.