Gülşen'e 10 ay hapis cezası!

Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği verdiği konserde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında dava açılan Gülşen Çolakoğlu, 25 Ağustos 2022'de tutuklanmış, daha sonra ise tahliye edilmişti. Ünlü şarkıcının, 250 bin TL'lik teminatla yurt dışı yasağı kaldırılmıştı. Gülşen ile ilgili devam eden davada bugün karar çıktı.

Mahkeme Gülşen’i, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gülşen’in duruşmadaki saygılı tutumu ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 10 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına karar verdi. Gülşen 5 yıl boyunca aynı suçtan bir ceza almazsa aldığı bu cezada düşecek.