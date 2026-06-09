Gülşen'den Sosyal Medyayı Sallayan Albüm İsmi İddialarına Veto: "Tamamen Uydurma!"

Gülşen sosyal medyada albüm ismiyle ilgili yayılan asılsız iddialara sert çıktı: "Gerçek dışı ve saygısızca, yasal işlem başlatıyorum."

Gülşen'den Sosyal Medyayı Sallayan Albüm İsmi İddialarına Veto:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 14:47

Türk pop müziğinin en üretken ve her adımıyla olay yaratan isimlerinden Gülşen sosyal medyada hakkında ortaya atılan asılsız iddialara karşı sessizliğini bozdu. Son dönemde hem yeni şarkı çalışmaları hem de iddialı sahne performanslarıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı dijital platformlarda hızla yayılan dezenformasyona karşı hukuki savaş başlattığını duyurdu. Şarkıcı Gülşen sosyal medyada yayılan yeni albümüne ilişkin asılsız paylaşıma tepki gösterdi. Ünlü sanatçı söz konusu içeriklerle ilgili hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Anonim Hesapların "Albüm Adı" Yalanı Gündem Oldu

Olay bir sosyal medya kullanıcısının ortaya attığı uydurma bir iddia ile başladı ve kısa sürede çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada anonim bir hesap tarafından yapılan ve Gülşen'in yeni albümünün adıyla ilgili olduğu öne sürülen paylaşım kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda yer alan iddia farklı hesaplar tarafından da yayılırken durum sanatçının tepkisini çekti. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu isim iddiası sanatçının hayranlarını yanıltacak noktaya ulaşınca ünlü popçu bizzat duruma el koydu.

Reynmen Düeti Öncesi Asılsız İddialara Set Çekti

Kariyerinde yeni bir hit parçaya imza atmak için gün sayan ünlü isim bu tarz asılsız haberlerin projelerine gölge düşürmesine izin vermedi. Yeni albüm hazırlığında olan ve yakın zamanda Reynmen'le yapacağı düetle de gündeme gelmesi beklenen Gülşen X'te yayılan albüm adıyla ilgili söz konusu bilginin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gerçek Dışı ve Haysiyetsizce

X (eski adıyla Twitter) platformu başta olmak üzere çeşitli mecralarda yayılan içeriklere karşı oldukça sert bir dil kullanan ünlü sanatçı avukatı vasıtasıyla adalet önünde hesap soracağını net bir şekilde ifade etti. Sanatçı yaptığı açıklamada paylaşımların "gerçek dışı ve saygısızca" olduğunu ifade ederek avukatı aracılığıyla gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Uydurma içerik üreten hesapların peşini bırakmayacağını vurgulayan Gülşen açıklamasında albümüne ilişkin ortaya atılan isim ve içeriklerin tamamen uydurma olduğunu vurgulayarak bu tür paylaşımlarda bulunan kişi ve kurumlarla yasal yollardan mücadele edeceğini belirtti. Yıldız şarkıcının hayranları ise sosyal medyada Gülşen'e destek etiketleri açarak sanatçının bu dik duruşunun arkasında durdu.

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