Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Gülşen, sahne performanslarında tercih ettiği cesur kombinleriyle sıkça magazin gündemine geliyor. Son konserinde giydiği ceketi çıkaran ünlü şarkıcının altındaki kıyafeti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2024 19:06

Ünlü şarkıcı Gülşen, son verdiği konserde giydiği kıyafetle sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sahne kostümü olarak tercih ettiği ceket ve altına giydiği body ile dikkat çeken Gülşen, bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef oldu.

Uzun çizme ile kombinlediği kıyafetiyle sahneye çıkan Gülşen'in tarzı, bazı kullanıcılar tarafından "zıbınlık mı?" şeklinde yorumlandı. Ayrıca, kıyafet seçimine ilişkin "Niye bu kadar kötü giyiniyor?", "Stil danışmanını değiştir abla" gibi eleştiriler de yapıldı.

Gülşen'in sahne performansı ise bir kesim tarafından çok beğenilirken, diğer kesimden gelen eleştirilere maruz kaldı.

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