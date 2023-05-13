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Gülşen, İzmirlilerle bir araya geldi!

Tüm konserleri büyük bir coşkuyla karşılanan Gülşen, İzmir'de unutulmaz bir konsere daha imza attı.

Gülşen, İzmirlilerle bir araya geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2023 15:09

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, binlerce hayranı Gülşen'i izlemek için İzmir Arena'da uzun bir kuyruk oluşturdu. 8000 kişi kapasiteye sahip İzmir Arena'da Gülşen, enerjisi ve güzelliğiyle izleyenleri yine büyüledi.

Bilet bulma ümidiyle Gülşen'i izlemeye gelen sevenleri, konser alanının önünde şarkılarına dinleyerek eşlik ettiler.



Pop müziğin hitler kraliçesi hem performansı hem de verdiği mesajlarla  izleyicilerine coşkulu anlar yaşattı.

İki gün sonra yapılacak olan seçimler hakkında da  konuşan Gülşen “herkesin vatandaşlık görevini yerine  getirmek üzere sandık başına gitmesi gerektiğinin hayati önem taşıdığına değindi. Bilhassa gençler ;Ülkemizin huzur, mutluluk ve  geleceğinin anahtarı sizlerin elinde” dedi.  


Gülşen yaz boyu aralıksız olarak devam edecek olan konser maratonunda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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