Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Kızı ve Arkadaşının Bavullarla Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) Yalova’daki şüpheli ölümünden sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşının İstanbul'da ellerinde bavullarla binadan çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-12-2025 17:20

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 5. katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı "Güllü" (Gül Tut, 52) soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, gözaltına alınmadan kısa süre önce İstanbul’daki ikametlerinden bavullarla çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bavullarla Binadan Çıkarken Görüntülendiler

Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece’de bulundukları sitede gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, yakalanmadan önce kaldıkları binadan çıktıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Ortaya çıkan görüntülerde, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun ellerinde bavullarla birlikte merdivenlerden inerek binayı terk ettikleri görülüyor.

"Sıkıntıları Olduğu Belliydi"

Tuğyan Gülter’in kısa süre önce İstanbul Mimaroba’daki evlerine geldiği ve arkadaşıyla birlikte yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilmişti. Kızı gören esnaf Özgür Karadaş, o anlara dair şunları söyledi:

“Ben kendilerini ailece tanıyorum. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım... Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandı haberini görünce çok şaşırdık. Sonrada güvenlik kamerası görüntülerini bulduk zaten. Sıkıntıları olduğu belliydi.

Yalova’ya götürülen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaki soruşturma devam ediyor.

